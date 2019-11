Addio ad Antonello Falqui, il padre del varietà televisivo italiano

È morto Antonello Falqui, padre del varietà all'italiana e icona della nostra Tv. Aveva 94 anni. A dare la notizia sono stati i familiari con un post sulla pagina Facebook del regista televisivo. "Sono partito per un lungo lungo lungo Viaggio", si legge nel post, scritto in prima persona.

Nato a Roma nel 1925, Antonello Falqui ha firmato quattro edizioni di 'Canzonissima' (1958, 1959, 1968, 1969), altrettante di 'Studio Uno' (1961, 1962-63, 1965 e 1966) e 'Milleluci' (1974) con Mina e Raffaella Carrà, avvalendosi della collaborazione di Guido Sacerdote.

Antonello Falqui, addio al padre del varietà televisivo classico

Figlio del critico e scrittore Enrico Falqui, dopo essersi iscritto in Giurisprudenza, Falqui abbandona l'università attratto dal cinema. Dal '47 al '49 frequenta il corso di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia e nel '50 è aiuto regista di Curzio Malaparte durante la lavorazione del film 'Cristo proibito'. Arriva in Rai come regista di alcuni documentari nel 1952. Il programma che lo consacra presso il grande pubblico è 'Il Musichiere', in onda dal '57 al '60 e condotto da Mario Riva.

"Falqui rappresenta l'espressione più alta del varietà televisivo classico: l'eleganza formale, gli ampi e maestosi movimenti di macchina, le scenografie liberty costituscono il timbro inconfondibile delle sue regie", scrive di lui Aldo Grasso nella Garzantina dedicata alla televisione.

"La sua concezione della Tv è ben sintetizzata in questa dichiarazione: 'Odio tutto ciò che è casuale, fortuitamente lasciato agli eventi, fuori dall'orbita del pensiero. Accanto all'esigenza di accontentare il pubblico nei suoi desideri, ci deve essere anche una volontà di stimolo al buon gusto, a un minimo di senso critico"

Lunedì 18 novembre a Roma i funerali di Antonello Falqui

I funerali saranno lunedì 18 novembre alle ore 11 alla chiesa Sant'Eugenio in viale delle Belle Arti a Roma. "Niente fiori… al loro posto, se volete, potete aiutare l'associazione QuintoMondo Animalisti Volontari Onlus", conclude il messaggio postato su Facebook dalla famiglia del regista.