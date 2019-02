Ballando con le stelle 2019, Antonio Razzi concorrente: "Vado per vincere"

Manca ancora l’ufficialità, ma si delineano i primi nomi dei partecipanti a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci che andrà in onda dal prossimo 30 marzo. Tra questi uno dei più originali di cui si vocifera è quello di Antonio Razzi, ex senatore ed oggi personaggio televisivo.

Antonio Razzi a Ballando con le stelle

La partecipazione di Razzi non è stata ancora ufficializzata, a riportare l'indiscrezione è il TvBlog, sito specializzato in dinamiche televisive. Un indizio, però, ci arriva anche da una delle ultime interviste rilasciate da Milly. "Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco – ha detto la presentatrice della trasmissione - Però, sono ancora tenuta al silenzio su nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando. Una persona che, al suo primo apparire, farà dire a tutti i telespettatori, con sorpresa: ‘Ma guarda! E adesso come fanno?"

Antonio Razzi a Ballando con le stelle: "Vado per vincere"

“Io concorrente a Ballando con Le Stelle? Se mi prendono vado molto volentieri, me lo auguro, speriamo, mi piacerebbe, ma le riserve devono scioglierle quelle che organizzano”. L'ex senatore Antonio Razzi, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta così l'indiscrezione del sito TvBlog. “Nella vita si dice impara l'arte e mettila da parte: io non mi tiro mai indietro, anche al vostro 'Sanremo da Pecora' ho partecipato, e ballato, anche se non sapevo farlo”.

Su quale stile di ballo si sente più forte? “In Svizzera, quando ero giovane, ero campione di rock and roll, facevo di tutto. Da quando sono sposato, però, non ho più ballato”. Punterà alla vittoria? “Voglio vincere in qualsiasi cosa faccio, altrimenti me ne resto a casa”. In effetti Razzi si era esibito in un ballo 'cult' già due anni fa, sul palco del 'Sanremo da Pecora', interpretando una versione di 'Con 24mila Baci'. Con dei movimenti degni del miglior Elvis Presley, Razzi aveva stregato (si fa per dire) la platea e i giudici Mara Venier, Dario Argento e Massimo Giannini. Ripeterà questi fasti anche come concorrente di 'Ballando'? Chissà.

Chi è Antonio Razzi

Ex senatore, a Palazzo Madama dal 2012 al 2018 nelle liste di Forza Italia, Razzi è diventato un vero e proprio personaggio televisivo grazie all'imitazione che gli ha riservato il comico ed imitatore Maurizio Crozza in virtù delle sue storiche gaffe. Recentemente ha debuttato come personaggio televisivo nel programma I razzi vostri in onda su Nove con la conduzione accanto a Saverio Raimondo.