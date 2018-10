Salta intervista ad Antonio Ricci, interrogazione a Di Maio su informazione in Rai

Ieri un gruppo di parlamentari del 'Movimento 5 Stelle' (tra questi Elio Lannutti, Primo Di Nicola, vice presidente della Commissione di Vigilanza Rai, e Gianluigi Paragone, capogruppo 5 Stelle in Vigilanza) ha presentato un’interrogazione al Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio dopo la mancata intervista di Antonio Ricci in una trasmissione di Rai 2. A farlo sapere in una nota stampa è lo stesso Ricci, che nei giorni scorsi ha accusato Andrea Fabiano, direttore di rete, di "non gradire la sua presenza nel servizio pubblico". Accuse di fronte a cui Fabiano ha così replicato: "A nessun dipendente o collaboratore di Rai2 è stato mai dato il consenso di chiedere una sua intervista per una trasmissione televisiva della Rete". L'intervista sarebbe dovuta andare in onda all’interno di un programma dedicato al regista e sceneggiatore Enzo Trapani.

Nell’interrogazione, i parlamentari 5 Stelle ricostruiscono il caso e chiedono: «Se risulti al Ministro che per ogni intervista del servizio pubblico Rai, pagato col canone dei cittadini sulle bollette elettriche, venga richiesto il consenso preventivo dei direttori di rete o di testata, censurando a priori personaggi pubblici poco graditi, violando in tal modo la principale missione del servizio pubblico ed il pluralismo dell’informazione». Chiedono poi quali iniziative intenda prendere il Ministro e se sia il caso di mandare un’ispezione per «ripristinare all’interno della Rai la libertà di stampa e rimuovendo le eventuali censure».