Apri e vinci, dal 7 gennaio arriva il nuovo quiz 'al citofono' con Costantino Della Gherardesca

Dopo aver condotto Pechino Express e The Voice, Costantino Della Gherardesca si prepara ad una nuova avventura. Il suo nome è 'Apri e vinci' e si tratta del nuovo quiz di Raidue in partenza il prossimo 7 gennaio, come anticipa Davide Maggio.

Un quiz show un po' singolare che si svolgerà direttamente a casa degli italiani e che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16,45 e la domenica alle 20.

Apri e vinci, come funziona

Il gioco di Apri e vinci avrà inizio con una citofonata. Il conduttore suonerà agli italiani e gli farà una domanda. Se la risposta sarà esatta, Costantino potrà salire a casa (accompagnato dalle telecamere di Raidue, ovviamente) per coinvolgere e far giocare tutta la famiglia. A questo punto la partita entrerà nel vivo: Della Gherardesca farà 10 domande, di difficoltà e valore crescenti, ai suoi concorrenti (papà, mamme, figli, nipoti, nonni, etc.etc.). Ad ogni risposta corretta il montepremi salirà, ma se ci saranno due risposte errate, il bottino e il presentatore cambieranno casa.

Alcune delle domande del gioco riguarderanno anche l'abitazione, dunque i concorrenti dovranno dimostrare anche di conoscere bene il luogo in cui vivono. E se ne vedranno delle belle. Ci saranno bonus, scelte drastiche da affrontare e una 'Domanda porcellino' per vincere il montepremi più alto in palio, pari a 2.500 euro in gettoni d'oro.

Il quiz Apri e Vinci è ispirato ad un format israeliano, Cash at your door, già portato in Turchia, Serbia, Repubblica Ceca, Belgio e Kazakistan. Piacerà agli italiani? Staremo a vedere.