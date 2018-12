"Guarda... Stupisciti", Arbore-Frassica-Delogu insegnano la canzone napoletana

Nella storia della musica, una canzone bella, che resiste al tempo, non diventerà mai vecchia, ma antica e quindi intramontabile e quindi degna di essere ricordata per sempre. Proprio questa è, ormai da tempo, la missione di Renzo Arbore che con le due serate da Napoli – in onda il 12 e il 19 dicembre alle 21.05 su Rai 2 - continua nello sviluppo del suo nuovo format televisivo: l'educational show. Lo spettacolo che "divertendo insegna".

Un'aula universitaria di fantasia intitolata a Totò con studenti "veri" delle discipline dello spettacolo (da trasferire eventualmente in altre città d'Italia) che assistono e riflettono durante uno show del tutto nuovo e originale con cantanti, attori e musica dal vivo dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Per spiegare la canzone umoristica napoletana, durante le due lezioni si parlerà di meccanismi comici (il doppio senso, la canzone sceneggiata, i tic, l'umorismo musicale, l'imitazione, la macchietta…). Il compito sociale del nuovo programma è quello di raccomandare ai giovani millennials di tenere viva nel tempo la grande cultura del nostro paese, dalla canzone al teatro, dal cinema alla televisione.

Ospiti "ragionati, giustificati e non a caso" perché funzionali ai singoli argomenti trattati nelle due lezioni saranno (in ordine sparso): Gigi Proietti, Lino Banfi, Enrico Montesano, Lello Arena, Enzo De Caro, Marisa Laurito, Stefano Bollani, Teo Teocoli, Vittorio Marsiglia e Tullio De Piscopo.

"Guarda... Stupisci" è un programma di Renzo Arbore, Nino Frassica e Ugo Porcelli e di Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta. Con la collaborazione di Luca Rea. Costumi di Graziella Pera. Direzione artistica Renzo Arbore. Regia di Luca Nannini.