'No non è la BBC', Arbore dedica un programma a Boncompagni e chiama anche Ambra e Claudia Gerini

Renzo Arbore dedica a Gianni Boncompagni un programma divertente e sopra le righe, proprio come le loro invenzioni radiofoniche e televisive. 'No non è la BBC' - questo il titolo - andrà in onda giovedì 26 settembre, alle 21:05, su Rai2.

Arbore ripercorre la carriera artistica dell'amico, scomparso nel 2017, aderendo all'invito del direttore di Rai2 Carlo Freccero, che ha voluto realizzare questo speciale, una long size version di più di 3 ore e mezza, girato negli studi Radio Rai di via Asiago 10, teatro delle prime e importanti malefatte dei due geni della radio e tv italiana.

Renzo e Gianni, che si conobbero in Rai nei banchi di un esame per maestri programmatori di musica alla radio, partirono subito con l'inaspettato e grande successo di Bandiera Gialla, che trasformò la radiofonia, destinata a sembrare sorella maggiore, più vecchia e meno importante della tv, aprendo al mondo dei giovani, che da allora in poi, hanno fatto della la radio, la loro beniamina. E poi, negli anni '70, Alto Gradimento ha rivoluzionato il modo di fare intrattenimento radiofonico, inventando un nuovo prototipo di varietà e intrattenimento e un modo nuovo di interpretarli, che ancora oggi è quello adottato da Radio Rai e dalle radio private.

'No non è la BBC', gli ospiti

Ovviamente durante questa serata speciale non mancheranno le persone che hanno voluto bene a Gianni Boncompagni. In primis Raffaella Carrà, che con lui ha percorso parte della sua vita sentimentale e artistica e che rivelerà aspetti inediti della personalità di Gianni. Altre testimonianze saranno quelle di Ambra, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone e Giancarlo Magalli, che devono a Gianni Boncompagni gli inizi della loro carriera. Parleranno di lui e della sua spassosa ironia anche Fabio Fazio e Piero Chiambretti, che con lui fece Chiambretti C’è.

Naturalmente vedremo le immagini dei suoi successi televisivi raccontati dai protagonisti e introdotti dal suo vecchio amico Renzo Arbore. Gli autori Renzo Arbore, Barbara Boncompagni, Ugo Porcelli, Giorgio Verdelli, Luca Nannini, la regia è di Luca Nannini.