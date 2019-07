Da Temptation Island allo spaccio di droga, arrestato l'ex concorrente Alessio Bruno

Dalla tv all'arresto per spaccio di cocaina. A finire nuovamente sulle pagine dei giornali, ma per una vicenda molto grave, è Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island. Il 31enne romano, protagonista dell'edizione 2017 del reality estivo di Canale 5 (ex fidanzato di Valeria Bigella), è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, pronte per essere cedute.

Una fiorente attività di spaccio di droga quella messa in piedi da Bruno, che gli consentiva un tenore di vita molto alto nonostante non lavorasse. A riportare la notizia è RomaToday.

Il volto noto di Temptation è stato fermato dalle forze dell'ordine a bordo della sua macchina mentre stava per cedere 3 dosi di cocaina a un acquirente su via Tiburtina, a Roma. La perquisizione ha permesso di rinvenire altre 23 dosi, nascoste nell'aletta parasole, e lui aveva con sè circa 2 mila euro, probabilmente frutto dell'illecità attività. Gli agenti sono poi entrati nel suo appartamento, dove hanno trovato ancora 25 dosi di sostanza stupefacente e altri involucri contenenti sempre cocaina, che doveva essere ancora confezionate, oltre a 5 mila euro in contanti, sequestrati. La sostanza stupefacente sequestrata ammonta ad un peso complessivo di circa 20 grammi. Alessio Bruno è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.