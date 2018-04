Minacce all'ex fidanzata: arrestato ex concorrente del Grande Fratello

Dalla casa del Grande Fratello... alla casa circondariale di Bergamo. Kiran Maccali, 31enne di origine indiana ex concorrente del Gf 12, non poteva muoversi dalla sua abitazione di Romano di Lombardia in quanto da gennaio si trova agli arresti domiciliari, eppure si è recato sotto casa della sua ex fidanzata per minacciarla, scrive BresciaToday. E' stato arrestato e per lui si sono aperte le porte del carcere.

Partecipante alla dodicesima edizione del Grande Fratello, Kiran Maccali è finito nei guai la prima volta la scorsa estate quando venne accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Lo stesso trentunenne è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori. Fu sua madre a chiedere l’intervento dei militari per placare il giovane, adottato quando aveva soli tre mesi.

Arrestato Kiran Maccali, ex Grande Fratello

In attesa del processo Kiran Maccali ottenne la misura dei domiciliari, violata nelle ultime settimane, il tutto aggravato dalle minacce alla ex. Il nuovo arresto è avvenuto domenica mattina ad opera dei carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia: Kiran Maccali è stato portato presso la Casa Circondariale di Bergamo. La Corte d’Appello di Brescia nel relativo provvedimento giustifica l’applicazione del carcere a causa della mancanza di “capacità autocustodiale” da parte dell’imputato.