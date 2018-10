Arrestato il "Ken umano", irriconoscibile sul passaporto

Piccolo incidente di percorso per Rodrigo Alves, conosciuto come il "Ken umano". La polizia tedesca lo ha fermato in strada a Berlino per un controllo e arrestato perché la foto del passaporto non corrispondeva al suo aspetto attuale.

L'uomo dei record ha raccontato tutto su Instagram, riprendendo il momento dell'arresto: "Ho avuto un problema qui a Berlino. La polizia mi ha fermato, ha controllato il mio passaporto e la foto non corrisponde al mio aspetto. Hanno detto che non sono la stessa persona. E' il passaporto vecchio, ho dimenticato di portare quello nuovo con la foto di adesso".

L'inconveniente è stato risolto dopo qualche ora, quando Alves, cittadino britannico, si è recato in ambasciata per richiedere il nuovo passaporto.

Trentacinque anni, brasiliano, Rodrigo è un imprenditore divenuto famoso per i numerosi interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto per assomigliare al famoso fidanzato di Barbie. Missione compiuta che gli è valsa appunto il soprannome di "Ken umano". Circa 60 operazioni lo hanno reso una star mondiale. L'intervento più invasivo quando ha tolto le costole per avere un vitino da vespa.