Ascolti tv: Alberto Angela imbattibile, niente da fare per Laura Pausini

"Stanotte a Pompei" di Alberto Angela vince la gara degli ascolti di sabato 22 settembre. Alle spalle la partita Russia-Italia e solo in terza posizione il concerto di Laura Pausini a Circo Massimo.

La trasmissione del divulgatore scientifico ha raccolto 4.233.000 spettatori pari al 24.3% di share. Il secondo programma più visto è su Rai2: Russia–Italia, valida per i Campionati mondiali di Pallavolo maschile, con 3.015.000 spettatori (share 16%). Per la Pausini, invece, 1.553.000 spettatori (8.8% di share).

Tutti gli ascolti di sabato 22 dicembre

Rai 3, "The Imitation Game", film, 915.000 spettatori (4.6% share)

Rete 4, "The Transporter", film, 797.000 spettatori (4.1% share)

La7, "Little Murders", 339.000 spettatori (share 2.2%)

Nove, "Maldamore", film, 371.000 spettatori (1.9% share)

Tv8, "I Delitti del BarLume", 191.000 spettatori (1% share)