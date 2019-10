Ascolti tv, ecco com'è andata la finale di 'Amici Celebrities'

La finale di 'Amici Celebrities' vince la gara degli ascolti di ieri, mercoledì 23 ottobre 2019, ottenendo 2.629.000 milioni di spettatori e il 15.8% di share: un risultato che piazza il talent show condotto da Michelle Hunziker (subentrata in quarta puntata al posto di Maria De Filippi) sul primo gradino del podio, ma comunque in calo rispetto alle prime due puntate (3.6milioni di spettatori con il 20%). Secondo posto per la prima tv di 'Brooklyn' su Rai Uno che ha conquistato 3.020.000 spettatori pari al 13.3% di share. Al terzo posto a parimerito su Rai2 l’ultima puntata di 'Rocco Schiavone 3' ha interessato 2.264.000 spettatori (9.4%) e Rai3 'Chi l’ha Visto?' ha raccolto 2.014.000 spettatori con il 9.4%.

Tutti gli ascolti di ieri mercoledì 23 ottobre 2019

Italia1, Viaggio nell’isola misteriosa, 1.744.000 spettatori, 7.1%

Rete4, Fuori dal Coro, 950.000 spettatori, 4.8%

La7, Atlantide, 479.000 spettatori, 2.6%

Tv8, X Factor – La Corsa verso i Live, 335.000 spettatori, 1.5%

Sul Nove, L’Assedio è seguito da 230.000 spettatori, 1%