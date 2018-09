Ascolti tv, doccia gelata per la d'Urso: Mara Venier fa il bis, la sua "Domenica In" vola

Superato "l'effetto novità" della scorsa settimana, Mara Venier si conferma la signora della domenica. La seconda puntata di "Domenica In", su Rai 1, sbaraglia la concorrenza grazie a 2.240.000 spettatori con il 15.8% di share, nella prima parte, e 1.975.000 spettatori con il 15.78% di share, nella seconda parte. A seguire, sempre su Rai 1, la prima puntata di "La Prima Volta", il nuovo programma di Cristina Parodi, ha raccolto 1.634.000 spettatori e il 13.64% di share.

Niente da fare per Barbara d'Urso, che con la sua "Domenica Live" ha registrato 1.628.000 spettatori (share 10.9%) con la presentazione in onda dalle 14.02 alle 14.23, 1.812.000 con il 13.58% di share, nel segmento Attualità in onda fino alle 16.55, 1.982.000 spettatori (16.46%) con le Storie dalle 17 alle 17.18, 1.996.000 spettatori (17.21%) dalle 17.22 alle 17.55, 2.036.000 spettatori (16.88%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.569.000 spettatori (12.56%) con i Saluti finali.

Grande successo in casa Rai anche in prima serata con Fabio Fazio che torna con "Che tempo che fa" e vince nettamente su tutti i concorrenti. La prima puntata della stagionr, che ha ospitato tra gli altri Francesco Totti, ha ottenuto 3.701.000 spettatori con il 16.49% di share (14,25% per il successivo segmento del 'Tavolo'). Al secondo posto, su Rai 2 i Mondiali di Pallavolo seguiti da 2.520.000 spettatori con l'11.4% di share. Terzo piazzamento, su Canale 5, per "Victoria" con 1.597.000 spettatori e il 7.73% di share. Massimo Giletti e il suo "Non è l'Arena"' su La7, che ospitava l'attesissima intervista all'accusatore di Asia Argento, l'attore Jimmy Bennett, si è dovuto accontentare della quarta posizione con 1.267.000 spettatori e il 7.11% di share.

Tra gli altri ascolti del prime time: "Amore Criminale" su Rai 3 (1.181.000 spettatori, share 5.8%), "Edge Of Tomorrow - Senza Domani" su Italia 1 (1.178.000 spettatori, share 5.6%), il Gran Premio d'Aragona di Moto GP in differita su Tv8 (1.059.000 spettatori, share 4.5%), il film "Baciato dalla Sfortuna" su Rete 4 (886.000 spettatori, share 4.2%), "O' Mare Mio" sul Nove (397.000 spettatori, share 1.7%, per il primo episodio inedito, e 266.000 spettatori, share 1.4%, per il secondo episodio in replica).

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 8.087.000 contro 5.694.000) che in seconda serata (con 3.850.000 contro 2.467.000) e nelle 24 ore (con 3.659.000 contro 2.487.000).