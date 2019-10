Ascolti tv: tonfo 'Eurogames', trionfo 'Un Passo dal cielo'

Era partito con 3.068.000 spettatori e il 16% di share 'Eurogames', nuovo game show lanciato da Canale 5 con Ilary Blasi ed Alvin alla conduzione, ma purtroppo l'interesse del pubblico non ha mai ingranato davvero: l'ultima puntata si è fermata ieri con appena 1.554.000 spettatori pari all’8.2% di share, dimostrando di non riuscire a beneficiare neanche dell' 'effetto finale' (che ha visto trionfare la Germania). Tra le ragioni del mancato successo c'è senza dubbio la concorrenza pesante di Rai Uno, che in queste settimane ha proposto in concomitanza l'amata serie tv 'Un Passo dal Cielo 5', vista ieri da 4.389.000 spettatori pari al 19.3% di share e vincitrice della prima serata in termini di ascolti.

