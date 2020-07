Ascolti tv, i Pooh si aggiudicano la prima serata

La musica vince si aggiudica la prima serata. E' quella dei Pooh, a cui è stata dedicata una puntata speciale di 'Techetechetè' su Rai Uno che celebrava i 50 anni di storia della band su Rai1: 3.449.000 telespettatori e il 17,17% di share per l'evento. Su Canale 5 la miniserie 'Come sorelle' ha ottenuto 2.472.000 telespettatori e il 13,42% di share mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio con 'Chi l'ha visto?', grazie a 1.793.000 telespettatori e il 9,77% di share.

A seguire gli altri programmi della serata: su Italia 1 'Chicago Fire' (1.253.000 telespettatori, share 6,55%); su Rai2 'Novantesimo Minuto Gol Flash' (1.014.000 telespettatori, share 4,94%) e a seguire 'N.C.I.S' (1.015.000 telespettatori, share 4.94%); su Retequattro il film 'Delitti inquietanti' (944.000 telespettatori, share 4,84%); su La7 'Amore mio, aiutami' (611.000 telespettatori, share 3,21%); su Tv8 il film 'Perché te lo dice mamma' (406.000 telespettatori, share 2,11%); sul Nove 'In the Name of the King' (237.000 telespettatori, share 1,89%).