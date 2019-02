Ascolti tv, l’Isola dei Famosi torna a galla e respira (o almeno non boccheggia più)

Mediocre l’esordio, preoccupante il secondo tentativo, confortante il terzo risultato: l’Isola dei Famosi 2019 intravede un barlume di speranza dopo la messa in onda eccezionale di domenica, e finalmente respira. O, quantomeno, non boccheggia più nell'oceano di un pubblico fedelissimo alla congrega di 'Che Dio ci aiuti'.

E’ il reality di Canale 5, infatti, a salire sul podio degli ascolti tv del 3 febbraio, considerando lo share del 14,79% che stacca di un punto quello della concorrenza di ‘Che Tempo Che Fa' su Rai1 (13,69%).

Certo, c’è da considerare la maggiore durata della diretta televisiva di Alessia Marcuzzi e compagnia bella rispetto a quella di Fabio Fazio, ma la ripresa rispetto alle puntate precedenti di un format che ormai pare la brutta copia di se stesso è evidente (nella seconda puntata del 31 gennaio ha toccato i minimi storici del 12.38%).

Il dato, tuttavia, continua a restare ben lontano dalla gloria dell’ambito 20% che tanto facile si raggiungeva nelle passate edizioni e ora tocca capire se quei due punti che misurano la lenta crescita siano dovuti all’effettivo interesse dei 2.748.000 telespettatori verso una Cipriani che all’urlo di “strega” rivolto a Marina La Rosa saluta tutti e se ne va all’improvviso, oppure alla svogliata sintonizzazione su “un canale che vale l’altro” alla fine di una domenica che saluta tristemente il weekend.

Ora è previsto uno stop in vista della settimana ‘sanremese’: tempo utile agli autori che avranno modo di riflettere sulle strategie più opportune da mettere in pratica per far sì che questo 14,79% non sia l’eccezione di una regola in cui noia e reality vanno sempre più a braccetto.

Ascolti tv di domenica 3 febbraio 2019

Il doppio appuntamento di Rai2 con 'The Good Doctor' ha ottenuto 2.342.000 telespettatori e l'8,74% nel primo episodio e 2.805.000 pari all'11,4% nel secondo.

Appena fuori dal podio Italia 1 dove 'L'Incredibile Hulk' è stato visto da 1.428.000 telespettatori pari al 5,87% di share. Su Rai3 'Le ragazze' ha totalizzato 1.313.000 telespettatori e il 5,81%, mentre La7 con 'Non è l'Arena' ha conquistato 1.226.000 telespettatori e il 6,1% di share.

A seguire Retequattro con il film 'Nico' visto da 890.000 telespettatori pari al 3,77% di share, mentre su Tv8 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' ha ottenuto 615.000 telespettatori e uno share del 2,7%.

Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con Chef Rubio e il suo 'Camionisti in trattoria', visto da 421.000 telespettatori e uno share dell'1,7%.