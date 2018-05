Ascolti tv, buona la prima per Michelle e Aurora: 4 milioni per "Vuoi Scommettere?"

Non male come inizio. Il programma ha bisogno di un po' di rodaggio, soprattutto in quanto a ritmo, e anche la co-conduzione che dovrebbe essere, forse, un po' meno "familiare", ma l'effetto curiosità ha premiato. "Vuoi scommettere?", trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, vince al suo esordio la sfida degli ascolti del giovedì sera con 4.091.000 telespettatori e il 23.2% di share.

Un buonissimo risultato, che vista l'assenza di una controprogrammazione di rilievo, dovrà più che altro confrontarsi con se stesso di settimana in settimana, cercando di non calare.

Entusiasmo alle stelle in casa Mediaset: "Ieri, con la prima puntata di 'Vuoi scommettere?', abbiamo assistito a uno show incredibile - ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - Un continuo alternarsi di grandi esibizioni, emozioni, suggestioni, divertimento. Un grande spettacolo per tutta la famiglia. Michelle Hunziker è stata una perfetta padrona di casa: vulcanica e istrionica. Aurora Ramazzotti un'inviata speciale meravigliosa. Grazie e complimenti al talento esplosivo di Michelle, ad Aurora Ramazzotti, agli ospiti - Maria de Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi, Andrea Pucci - che con ironia si sono messi in gioco per cercare di superare improbabili e divertenti prove, alla regia di Roberto Cenci e a tutto il team artistico/produttivo di Mediaset e Magnolia. Appuntamento a giovedì prossimo con la seconda puntata".

Su Rai 1 "La Mafia uccide solo d'estate 2" ha ottenuto 3.477.000 telespettatori con il 15.9% di share. Terzo gradino del podio, invece, per La7 dove "PiazzaPulita" ha conquistato 1.254.000 telespettatori pari al 6.9% di share.

A seguire, gli altri programmi del prime time: "Hawaii Five - 0" su Rai 2 (1.177.000 telespettatori, share al 5.4%), "L'alba del pianeta delle scimmie" su Italia 1 (1.169.000 telespettatori, share al 5.1%), "Stasera Italia Speciale" su Rete 4 (682.000 telespettatori, share al 3.5%), "M" su Rai 3 (660.000 telespettatori, share al 2.8%), "Meghan Markle: An American Princess" su Tv8 (471.000 telespettatori, share al 2%), "Asterix & Obelix - Missione Cleopatra" sul Nove (249.000 telespettatori, share all'1.1%).