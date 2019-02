Che Dio aiuti... L'Isola dei Famosi: perché gli ascolti sono in picchiata

A tirare la corda alla fine si spezza. E a spezzarsi, stavolta, è stata l'attenzione del pubblico di fronte all'Isola dei Famosi. Un naufragio annunciato, se si considera l'asfissiante staffetta di reality che Mediaset ha proposto negli ultimi mesi. Stamattina, i dati di ascolto, relativi alla puntata in onda ieri, danno il programma di Canale 5 alle prese con i minimi storici (share 12.38%), "schiacciato" tra 'Che Dio Ci aiuti' (21.1%) e la 'Coppa Italia Inter Lazio' (19.17%). Questo nonostante un cast più affollato che mai, una Alessia Marcuzzi mai così energica e nonostante una squadra di autori vincente. La palpebra è calata un po' a tutti. E, proprio a proposito di santità e di "intercessioni dall'alto", ci vorrebbe giusto un miracolo per frenare un calo che è, a tutti gli effetti, fisiologico ed inevitabile.

Per capire la situazione, forse è sufficiente paragonare gli ascolti della seconda puntata dell'anno scorso con quelli usciti questa mattina. Un parallelismo che parla da sé. Era esattamente un anno fa, quando Eva Henger e Francesco Monte davano il via al cosiddetto "Canna-Gate" (il presunto uso di marijuana in Honduras, ndr) e lo share volava al 25%. Oggi, i numeri sono dimezzati. E non solo per la povertà di "notizie", non solo per una partenza "diesel". Che cos'altro è successo negli ultimi mesi? Mediaset ha proposto quattro reality in successione, lasciando giusto qualche settimana di respiro tra una produzione e l'altra: Grande Fratello Nip, Temptation Island, Temptation Island Vip, Grande Fratello Vip (finito poco prima di Natale).

E così, dal 'Canna-gate', si è passati all'overdose. Format già logori a cui si è chiesto paradossalmente di premere l'acceleratore. Di fronte a dinamiche che sono sempre le stesse (pur con personaggi diversi), vengono meno i tempi della curiosità e quella famosa "attesa che crea il desiderio": il meccanismo è quello della assuefazione al farmaco. Muore la suspense. Non solo. In un pazzo pazzo pazzo tentativo di raschiare il fondo del barile, i format sono stati a poco a poco snaturati, rendendoli in pratica un "nulla di fatto". E da quella prima, vecchia Isola che piazzava undici poveri vip in Honduras senza alcun contatto con l'Italia per mesi, si è passati al paradosso di ieri, con Taylor Mega che ha potuto visionare un video di 'Pomeriggio 5' che la riguardava e Marina La Rosa che già dopo una settimana ha rivisto i figli. Più che un adattamento, un tentativo di creare il colpo di scena. Una resa?

Tutto sembra una replica. Le tempeste tropicali, quel leit motiv per cui "Di solito giro in Loubotain, ma l'Isola mi ha fatto riscoprire l'amore per le cose semplici", l'eterno ritorno delle Prove Leader. Persino i personaggi, ormai, ritornano: Bettarini è al terzo reality in quattro anni, la Cipriani alla seconda Isola di seguito. E così, sentendo per l'ennesima volta la parola "mosquitos", si alzano gli occhi al cielo "alla Carlo Verdone" e si cambia canale. Soprattutto se sulle altre reti la tendenza generale è quella di alzare il gusto del pubblico dal "trash" alle fiction di Saverio Costanzo.

Peccato, perché il cast era fumantino al punto giusto e la Marcuzzi mai come ora impeccabile padrona di casa, timoniera impegnata a portare la nave in porto. Forse si temporeggia rimandando il debutto vero e proprio al "dopo Sanremo", per evitare false partenze. Forse serve ancora tempo per entrare nel vivo. A proposito, la prossima puntata è stata anticipata al 3 febbraio proprio per sfuggire alla kermesse musicale. Che è meglio, perché sono lontani i tempi in cui i reality, e nella fattispecie il 'Grande Fratello' del 2004, battevano il Festival di Simona Ventura e Tony Renis.