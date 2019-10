Ascolti tv, 'Arrivano i prof' e vincono la serata. Boom per Matrimonio a prima vista

'Arrivano i Prof' in onda ieri su Rai1 è stato visto da 3.026.000 spettatori con il 13.5% di share, risultando il programma più visto della serata. Al secondo posto, 'Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse' in onda su Canale 5 con 2.422.000 spettatori e l'11.7% di share. Ottimo risultato e terzo piazzamento, per l'esordio su Rai2 di 'Rocco Schiavone 3', con protagonista Marco Giallini, che ottiene 2.252.000 spettatori e il 9.7% di share.

Da segnalare anche l'ottimo risultato di 'Matrimonio a prima vista Italia', ieri in onda in simulcast su Nov e Real Time con la puntata finale, che ottiene 1.164.000 spettatori con il 4,7% di share, nel primo episodio, e 1.486.000 spettatori con il 7,2% di share, nel secondo episodio.

Tutti gli ascolti di ieri 2 ottobre 2019

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Chi l'ha Visto?' su Rai3 (1.783.000 spettatori, share 8.6%), 'Hercules - La leggenda ha inizio' su Italia 1 (1.236.000 spettatori, share 5.2%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.035.000 spettatori, share 5.5%), il finale di 'Matrimonio a prima vista' su Real Time (834.000 spettatori, share 3.4%), 'War Horse' su La7 (714.000 spettatori, share 3.3%), 'Angeli e demoni' su Tv8 (382.000 spettatori, share 1.9%), 'Matrimonio a prima vista' sul Nove (293.000 spettatori, share 1.3%).

Nell'access prime time, vittoria per i 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' che ha ottenuto 4.814.000 spettatori con il 19.4% di share, contro i 4.123.000 spettatori e il 16.6% di share totalizzati su Canale 5 da 'Striscia la Notizia'. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità', che ha registrato 4.104.000 spettatori con il 22.2% di share, battendo 'Caduta Libera' su Canale 5, che ha ottenuto 3.251.000 spettatori con il 18.2% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.