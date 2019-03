Ascolti tv, Non è la d'Urso a vincere: Siani batte Barbara

Non è la d'Urso a vincere. 'Si accettano miracoli' si aggiudica la prima serata di ieri, martedì 20 marzo, contro 'Live - Non è la d'Urso'. La commedia di Alessandro Siani, in onda su Rai Uno, registra 3.295.000 telespettatori (share 14,40%), lasciandosi alle spalle il nuovo show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5 (2.331.000 telespettatori, share 13,96%). Ed è forse un miracolo che la replica di un film batta l'ultima scommessa della regina di Mediaset? Non troppo, se si pensa che la stessa Barbara - solitamente abituata a sparare in alto - si era posta come obiettivo "solo" il 12 per cento di share.

D'Urso già in calo, ma era previsto

Aspettative diplomatiche sì, ma sopratuttto lungimiranti. "Questo è un prodotto di parole - aveva spiegato la conduttrice durante la conferenza stampa - un genere che spesso impiega tempo per conquistare il pubblico. Anche Fazio ci ha messo anni per arrivare al suo audience". Ed infatti i riscontri del pubblico non vanno oltre gli obiettivi. A restare incollato alla tv è lo "zoccolo d'urso" di Barbara, quello che ha portato al successo i suoi contenitori pomeridiani, che qui può ritrovare personaggi e "filoni" della cifra d'Ursiana, tra le saghe familiari e l'attualità più pruriginosa. Ma bastano a giustificare il passaggio in prime time?

Ieri, tra gli ospiti, Wanna Marchi, Brigitte Nielsen, Paola Caruso e il sosia di Michael Jackson, vip meno "pesanti" rispetto alla corazzata Albano&Lecciso, Heather Parisi, Fabrizio Corona e il fratello di Meghan Markle. Il calo, rispetto alla prima puntata - che ha potuto beneficiare anche del traino da debutto - è di 3 punti di share.

Tutti gli ascolti di martedì 20 marzo 2019

In terza posizione 'La porta rossa', che ottiene 2.807.000 telespettatori (12,4%), segno che la serie tv di Rai Due continua a funzionare. Appena fuori dal podio Rai3 dove 'Chi l'ha visto?' interessa 2.130.000 telespettatori (9,93%), mentre Italia 1 con la pellicola 'Deadpool' ne tiene incollati 1.617.000 pari (7,2%). Il film 'The Italian Job' su Retequattro viene visto invece da 1.071.000 telespettatori con il 4,9% di share e La7 con 'Atlantide - Speciale Ilaria Alpi' totalizza 340.000 telespettatori (2,46%). Chiudono la classifica Tv8, con 'Notte brava a Las Vegas' visto da 424.000 telespettatori e l'1,8%, e Nove con 'Leaving Neverland', che conquista 400.000 persone e uno share dell'1,8%.