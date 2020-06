Ascolti tv, Non dirlo al mio capo vince la serata. Mara Venier vola (nonostante l'infortunio)

La replica di 'Non dirlo al mio capo' andata in onda su Rai1 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 3.026.000 telespettatori e il 12,96% di share. Su Canale 5 'Live - Non è la D'Urso' ha ottenuto invece 2.219.000 telespettatori e il 13,15% di share. Terzo gradino del podio per La7 dove 'Non è l'Arena' ha registrato 1.565.000 telespettatori con l'8,78%.

Tutti gli ascolti della prima serata

Su Retequattro il film 'Le ali della libertà' ha totalizzato 1.358.000 telespettatori e il 6,78% di share, mentre Rai2 con 'Hawaii Five-0' ha ottenuto 1.266.000 telespettatori pari al 5,17% e a seguire 'N.C.I.S. - New Orleans' ne ha conquistati 1.063.000 con il 4,37% di share. Su Italia 1 il film 'Come ti rovino le vacanze' è stato visto da 1.187.000 telespettatori pari al 5,22% di share e Rai3 con 'Un giorno in Pretura' ha ne ha interessati 886.000 con uno share del 3,81%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'I delitti del BarLume' (741.000 telespettatori, share 3,1%) e Nove con 'Little Big Italy' (455.000 telespettatori, share 1,9%).

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il ritorno' su Rai1 si aggiudica gli ascolti della fascia con 4.949.000 telespettatori e il 20,84% di share, mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ne ha ottenuti 3.307.000 pari al 14,13%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai ha avuto la meglio grazie a 'L'Eredità per l'Italia' vista da 3.807.000 telespettatori pari al 21,82% di share contro i 2.520.000 e il 14,73% di 'Avanti un Altro!' di Canale 5.

Mara Venier (infortunata) fa record

Il pomeriggio della domenica ha visto Rai1 in testa con 'Domenica In' che ha ottenuto nella prima parte 3.251.000 telespettatori (19,91%) e 2.923.000 con il 21,71% nella seconda. La trasmissione condotta da Mara Venier si è attestato come programma più visto del day time, nonostante poco prima della diretta la presentatrice veneta sia incappata in uno spiacevole infortunio: la frattura del piede.

Nel complesso le reti di viale Mazzini hanno conquistato la prima serata, con 8.144.000 telespettatori e il 33,98% di share, e l'intera giornata, con 3.946.000 e il 35,51%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con il 35,86% di share e 4.529.000 telespettatori.