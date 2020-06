Ascolti Tv, 'Nel nome di Francesco' vince la serata. Bene il ritorno di Primo Appuntamento

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera. Il programma 'Con il cuore. Nel nome di Francesco' condotto da Carlo Conti e Gianni Morandi è stato infatti visto da 3.209.000 telespettatori (share 14,19%) raggiungendo il primo gradino del podio. Secondo posto per Canale5 con la serie 'La cattedrale del mare' che ha ottenuto 2.387.000 telespettatori e uno share dell'11,22%. Terzo gradino del podio per Italia 1 con 'Le Iene Show', viste da 1.975.000 telespettatori (share dell'11,08%).

Tutti gli ascolti del prime time

A seguire, su Rai2 il film 'La fuitina sbagliata' ha interessato 1.546.000 telespettatori (share del 6,06%) mentre su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.309.000 telespettatori e uno share del 5,8%.'#Cartabianca' su Rai3 è stata seguita da 1.147.000 telespettatori e uno share del 5,19%. Su Rete 4 'Fuori dal coro' ha interessato 1.076.000 telespettatori (share del 5,86%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con il film '007 - Quantum of solace' seguito da 754.000 telespettatori (share del 3,1%) e Nove con il film 'L'acchiappadenti' che ha totalizzato 369.000 telespettatori e uno share dell'1,6% .

Quanto al capitolo 'debutti', si registra un'ottima (ri)partenza per Flavio Montrucchio e il suo Primo Appuntamento su Real Time (canale 31). Dopo la pausa dovuta al Covid (e al successo delle repliche del datting show mandate in onda dalla rete), la trasmissione riprende la messa in onda con le puntate inedite e ieri, martedì 9 giugno, totalizza 622.000 telespettatori (+13% vs media di stagione) ed il 2.4% di share (+19% vs media di stagione). Risultati confermati anche sul target donne 15/54 anni (il 4% di share). Un trend in ascesa che prosegue il successo cominciato ad inizio anno. Non a caso è la prima volta nella storia di “Primo Appuntamento” che sono state realizzate 20 puntate inedite rispetto alle solite 10.

Gli ascolti della giornata

Nell'access prime time su Rai 1 'Vasco, la Tempesta Perfetta' è stato visto da 4.552.000 telespettatori ottenendo uno share del 18,8% mentre sempre sulla rete ammiraglia la presentazione del programma 'Con il cuore nel nome di Francesco' ha ottenuto 4.284.000 telespettatori e uno share del 17,01%. Su Canale5 'Striscia la notizia' ha ottenuto invece 4.557.000 telespettatori e uno share del 17,68%.

Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredita' per l'Italia' è stata seguita da 3.965.000 telespettatori (share del 22,38%) mentre su Canale5 'Avanti un altro!' ha ottenuto 2.832.000 telespettatori e uno share del 16,69%.

Nel complesso, le reti Mediaset hanno vinto la prima serata con 8.939.000 telespettatori e il 34,86%, la seconda serata con 4.634.000 telespettatori e uno share del 37,42% e le 24 ore 3.461.000 telespettatori e il 33,24%.