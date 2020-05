Ascolti tv, Felicia Impastato (in replica) batte Amici Speciali

Alla vigilia dell'anniversario della Strage di Capaci, che ricorre oggi 23 maggio, la serata tv di ieri è stata dominata da un'altra storia di restistenza alla mafia. La replica del tv movie 'Felicia Impastato', trasmessa su Rai 1 dopo la prima visione di quattro anni fa, ha infatti vinto la serata, con 5.027.000 spettatori e il 19.9% di share.

Al secondo posto, su Canale 5, la seconda puntata di 'Amici Speciali', maratona di beneficenza ideata e condotta da Maria De Filippi, con 3.042.000 spettatori e il 16.1% di share. Ascolti in discesa rispetto alle puntate precendeti, ma l'obiettivo principale dello show Mediaset è la finalità benefica e, in questo senso, è pienamente raggiunto: alla Protezione Civile andranno 10mila mascherine FPP2, 35mila tamponi, 2 apparecchiature per la terapia intensiva, 500 litri di gel disinfettante e i proventi dal televoto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti gli ascolti di ieri 22 maggio 2020

Terzo piazzamento, su Rai2, per 'Ncis', con 1.534.000 spettatori e il 5.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Battleship' su Italia 1 (1.312.000 spettatori, share 5.6%), il ritorno di 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.230.000 spettatori, share 4.7%), 'Il Professor Cenerentolo' su Rai3 (1.218.000 spettatori, share 4.6%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.200.000 spettatori, share 5.9%), 'Propaganda Live' su La7 (1.064.000 spettatori, share del 5.2%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (478.000 spettatori, share 1.9%).