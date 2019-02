Ascolti tv: C'è Posta per Te segna un nuovo record, ma Amadeus si difende

Nuovo record per “C’è Posta per Te” che si conferma il programma di intrattenimento più visto della stagione. Secondo gli ascolti di ieri, sabato 23 febbraio, il people show condotto da Maria De Filippi ha collezionato una share del 30.41% pari a 5 milioni 788 mila spettatori. Al secondo posto Ora o Mai Più, show condotto da Amadeus su Rai Uno, che ormai è diventato un vero e proprio cult e che ha registrato 3.489.000 telespettatori, share 17,5%

Tutti gli ascolti di sabato 23 febbraio 2019

Su Rai 3 PresaDretta: 878.000 telespettatori, share 4,19%.

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles: 1.252.000 telespettatori, share 5,25%; S.W.A.T. 1.278.000, 5,56%.

Su Italia 1 Il film Lego Batman - Il film, in prima tv: 720.000 telespettatori, share 3,16%.

Su Rete 4 Il film Chi trova un amico trova un tesoro: 879.000 telespettatori, share 4,06%.

Su La7 Little Murders by Agatha Christie: 410.000 telespettatori, share 2,20%.