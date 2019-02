Ascolti Tv, Uomini e Donne contro Sanremo Young: problemi tecnici coi dati Auditel

Come sono andati gli ascolti di ieri venerdì 22 febbraio 2019? Per saperlo occorrerà aspettare più del solito. I dati Auditel, infatti, solitamente reperibili intorno alle 11 del mattino, oggi saranno diffusi più tardi per un problema tecnico.

Ascolti tv 22 febbraio 2019

A contendersi il podio sono Uomini e Donne - La Scelta, spin off del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda ieri con la scelta di Lorenzo Riccardi, e Sanremo Young, il talent per giovani promesse presentato da Antonella Clerici.

Tra gli altri programmi, NCIS su Rai Due, Transporter: Extreme su Italia Uno, Scusate se Esisto su Rai Tre, Quarto Grado su Rete Quattro, Propaganda Live su La7, Italia's Got Talent su TV8, Fratelli di Crozza sul Canale NOVE.

Seguono aggiornamenti...