Buon compleanno, Pippo: gli ascolti premiano Baudo

Come sono andati gli ascolti di ieri 7 giugno 2019? I dati auditel eleggono un solo vincitore: Pippo Baudo, ieri protagonista di 'Buon compleanno Pippo', la trasmissione con cui Rai Uno ha voluto omaggiare il suo conduttore-simbolo, che quest'anno festeggia 83 anni e 60 di carriera. Quattro milioni e 200mila telespettatori (share 17.98%) sono rimasti incollati allo schermo. Secondo posto per 'Quarto Grado', che su Rete Quattro ha registrato 1.210.000 telespettatori (share 7,62%).

Tutti gli ascolti di ieri sera 7 giugno 2019

Primato anche sui social per Baudo: con oltre 91mila interazioni, #BuonCompleannoPippo è stato il programma tv più commentato dell'intera giornata. Da sottolineare, l'effetto Pippo anche in access prime time: la presentazione dello speciale, sempre su Rai1, è stata vista da 3 milioni 591mila spettatori, pari al 18% di share. In evidenza nella fascia vi sono poi il film 'Atomica Bionda' che su Canale 5 è stato visto da 1 milione 400mila spettatori con il 7,6% di share, e il film 'Il Cosmo sul Comò' che su Italia1 ha avuto 1 milione 272mila spettatori con il 6,4% di share. Su Rai2 bene il film 'Ossessione omicida', per il ciclo 'Nel segno del Giallo', che ha ottenuto 1 milione 43mila spettatori e il 5% di share, mentre su Rai3 la pellicola 'Smetto quando voglio' ha totalizzato 840mila spettatori e il 4,1% di share.

Straordinario successo per #PippoBaudo su @RaiUno che, con oltre 4milioni 200mila spettatori, sfiora il 23% e stravince la prima serata.

Boom sui social, #BuonCompleannoPippo è il programma tv più commentato dell’intera giornata. #AscoltiTv pic.twitter.com/7Z2DCaLfuo — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 8, 2019

#BuonCompleannoPippo la tv che ci piace, la vera tv, i veri talenti❤️e la riconoscenza, la gratitudine dei grandi — Antonella Clerici (@antoclerici) June 7, 2019

Ascolti 7 giugno 2019, la giornata: dal daytime al preserale

Nel preserale di Rai1, bene 'Reazione a Catena', con Marco Liorni, seguito da 3 milioni 101mila spettatori con il 21,4% di share, mentre in terza serata 'Tv7', l'approfondimento curato dal Tg1, ha realizzato l'11,9% di share con 930mila spettatori. Bene il daytime della rete ammiraglia con 'Storie Italiane' che, nella prima parte ha ottenuto il 19% di share e 786mila spettatori, mentre nel pomeriggio la 'Vita in Diretta' è stata vista da 1 milione 410mila spettatori con il 15,9% di share. Su Rai2 in evidenza i quarti di finale dei Mondiali di Calcio Under 20: il match tra Italia e Mali ha conquistato il 6,4% di share e 880mila spettatori, saliti a 1 milione 25mila nel secondo tempo dell'incontro. Bene in access prime time su Rai3 'Che ci faccio qui', il viaggio di Domenico Iannacone attraverso storie di vita e di riscatto raccontate con reportage e interviste, che ha totalizzato il 4,9% di share e 893mila spettatori. Complessivamente il gruppo Rai si è aggiudicato la prima serata con il 36% di share e 7 milioni 350mila spettatori; l'intera giornata con il 35% di share e 3 milioni 48mila spettatori e la seconda serata con il 33,9% di share e 3 milioni