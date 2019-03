Ascolti tv, Il nome della Rosa contro l'Isola dei Famosi: ecco chi ha vinto

Come sono andati gli ascolti di ieri martedì 18 marzo 2019? I dati Auditel, diffusi poco fa, sanciscono la vittoria dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, ai danni de Il nome della Rosa, in onda su Rai Uno. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha infatti collezionato 2,8 milioni di telespettatori (17.34% share), lasciandosi alle spalle la serie tv tratta dal libro di Umberto Eco, ferma a 3.8 milioni di spettatori (16.71% share) e in netto calo rispetto alla prima puntata.

Tutti gli ascolti di martedì 18 marzo 2019

Guadagna terreno al terzo posto la nuova edizione di 'Made in Sud' su Rai2, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, che ha totalizzato 2.030.000 spettatori e il 9.9% di share (la scorsa settimana aveva ottenuto 2.020.000 telespettatori e uno share del 9,60%). Da segnalare anche l'ottimo risultato su Rai3 per il ritorno in prime time di 'Report', visto da 1.644.000 spettatori con il 6.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'John Wick - Capitolo 2' su Italia 1 (1.379.000 spettatori, share 6.5%), 'Grey's Anatomy 14' su La7 (811.000 spettatori, share 3.3%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (685.000 spettatori, share 3.6%), 'Skyfall' su Tv8 (565.000 spettatori, share 2.8%), 'Cucine da Incubo 7' sul Nove (560.000 spettatori, share 2.2%).