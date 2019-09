Ascolti Tv, Windstorm batte Baglioni. Buona la prima per 'Matrimonio a prima vista 4'

'Windstorm3 - Ritorno alle origini' batte Claudio Baglioni e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri. La miniserie di Canale 5, infatti, è stata vista da 2.291.000 telespettatori pari a uno share del 12,22%, contro 1.855.000 e l'11,46% della replica di 'Al centro' del cantautore romano, andata in onda su Rai1. Terzo posto per La7 che con 'In Onda' ha conquistato 1.387.000 telespettatori e il 6,41% di share. Da segnalare il buon debutto di 'Matrimonio a prima vista 4', in onda sul Nove, che ha ottenuto 492.000 telespettatori e il 2,5% di share: buona la prima per il reality show che porta all'altare due perfetti sconosciuti.

Tutti gli ascolti di ieri mercoledì 4 settembre 2019

Appena fuori dal podio la replica su Rai2 di 'Rocco Schiavone' che ha ottenuto 1.294.000 telespettatori e il 6,41% di share, mentre Retequattro con il film 'E io non pago' ha totalizzato 957.000 telespettatori e il 4,87%, seguita a brevissima distanza da Italia 1 che con il film 'Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1' ha registrato un netto di 945.000 telespettatori e uno share del 4,91%. Su Rai3 Speciale Tg3 è stato visto da 848.000 telespettatori pari al 4,05% di share. Chiude la classifica Tv8 con il film 'Se scappi, ti sposo', che ha interessato 424.000 telespettatori con il 2,2%.