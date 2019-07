Ascolti Tv: Temptation Island è inarrestabile

Ascolti tv di ieri lunedì 22 luglio 2019. 'Temptation Island' su Canale 5 è stato il programma più visto del prime time di lunedì, con 3.661.000 spettatori e il 23.6% di share. Al secondo posto, su Rai1, 'Amiche da Morire' con 2.508.000 spettatori e il 13.8% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ' Hawaii Five-O', con 1.042.000 spettatori e il 5.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'La Meccanica delle Ombre' su Rai3 (993.000 spettatori, share 5.2%), 'The Fast and The Furious - Tokyo Drift' su Italia 1 (983.000 spettatori, share 5.4%), 'Gone' su Rete4 (530.000 spettatori, share 2.9%), 'Agente 007 - Si vive solo due volte' su Tv8 (428.000 spettatori, share 2.4%), 'L'Impero del Sole' su La7 (367.000 spettatori, share 2.3%), 'Earth From Space - Le Meraviglie del Pianeta' sul Nove (227.000 spettatori, share 1.8%). (segue)

Tutti gli ascolti di lunedì 22 luglio 2019

Nell'access prime time continua il primato di 'Techetechetè' su Rai1 che, con 3.254.000 spettatori e il 17.5%, ha battuto 'Paperissima Sprint' su Canale 5, che ha invece registrato 2.943.000 spettatori e il 15.9% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'Reazione a Catena' che ha ottenuto 3.182.000 spettatori (share 23.6%) superando 'Caduta Libera' su Canale 5 (2.369.000 spettatori, share 18.2%). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prima serata (di pochissimo con il 34.16% di share contro il 34.08%) e seconda serata (qui il distacco è stato decisamente maggiore, con il 41.4% di share contro il 25.4%) mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore (con il 33.74% di share contro il 32.53%).