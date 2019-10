Con Daniela Ferolla crescono gli ascolti di 'Linea Verde Life'

Daniela Ferolla e ambiente, un connubio vincente. Anche a 'Linea Verde Life'. Ad un mese dalla partenza della nuova edizione del programma, che vede al timone lo storico padrone di casa Marcello Masi insieme con la new entry Ferolla, la trasmissione 'green' in onda ogni sabato alle 12.20 su Rai Uno, registra una crescita costante negli ascolti: l'ultima puntata è stata vista da 2.120.000 spettatori (16.2% share), rispetto alla prima con 1.763.000 spettatori (13.8% share). Segno che l'innesto di Daniela, insieme con il tradizionale volto di Masi, si è rivelato una scelta che ha entusiasmato il pubblico.

Del resto la presentatrice ha già alle spalle il successo del tradizionale 'Linea Verde', che ha condotto per 5 anni fino alla scorsa edizione, portandolo ad essere uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori. Da segnalare infine come, d'altra parte, è proprio per 'Linea Verde' che subisce una flessione negli ascolti: lultima puntata condotta da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, infatti, ha staccato di appena un punto la concorrenza di Mela Verde in onda su Canale 5 (2.849.000 spettatori e 18.9% share contro 2.255.000 spettatori e 17.7% share).