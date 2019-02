Ascolti tv, l'Isola riemerge ma manca ancora molto per mettersi in salvo

I continui spostamenti di palinsesto alla fine hanno funzionato. Affondata dal lunedì alla domenica, l'Isola dei Famosi riemerge nella prima serata del mercoledì. La puntata di ieri, in onda su Canale 5, è stata seguita da 2.885.000 telespettatori con uno share del 17,3%, guadagnando qualche punto rispetto a quelle precedenti.

Risultati che fanno ben sperare il reality - finora sofferente - anche se non bastano a farlo svettare sul podio dell'Auditel. Se infatti in termini di share è al primo posto nel prime time di mercoledì 13 febbraio, come numero di telespettatori la vittoria va a Rai 1 con la partita di Champions League Ajax-Real Madrid, che ha ottenuto 3.515.000 telespettatori (share 13,81%).

Ascolti tv di mercoledì 13 febbraio: prime time

Al terzo posto Rai 2 con la prima puntata della seconda stagione della fiction "La Porta Rossa", che ha totalizzato 3.043.000 telespettatori e uno share del 12,5%. Appena fuori dal podio Rai 3 con "Chi l'ha visto?" che ha conquistato 2.242.000 telespettatori e il 10,24%. Su Italia 1 il film "Il mistero dei templari" ha ottenuto 1.432.000 telespettatori e il 6,6% di share, mentre Retequattro con "#CR4 La Repubblica delle donne" ha avuto un seguito di 774.000 telespettatori pari al 4,11% di share. Il film "Caccia a Ottobre Rosso" su La7 è stato visto da 663.000 telespettatori pari a uno share del 2,93%, mentre Tv8 con il film "Un amore a cinque stelle" ha totalizzato 657.000 telespettatori e il 2,7% di share. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove che con il film "Mine vaganti" ha realizzato l'1,8% di share e 417.000 telespettatori.