Ascolti tv, trionfo Rai fra fiction e "Chi l'ha visto?"

Il mercoledì sera la Rai vince a mani basse la sfida degli ascolti. La seconda e ultima puntata de "Il Confine", in onda su Rai 1, si è aggiudicata il primo posto con 3.732.000 telespettatori e il 16.3% di share, mentre al secondo posto si è piazzata Federica Sciarelli con il suo "Chi l'ha visto?", su Rai 3, seguito da 2.316.000 telespettatori per uno share del 10.8%.

Una bella lezioncina per "Le Iene", su Italia 1, finite inaspettatamente al quarto posto con 1.910.000 telespettatori (share 10.4%), mentre la medaglia di bronzo è di Canale 5, dove è andato in onda il film "27 Volte in Bianco", visto da 2.148.000 telespettatori (share 10.1%).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time, la finale di Europa League Marsiglia-Atletico Madrid, su Tv8 (1.854.000 telespettatori, share 7.3%), "Scanzonissima" su Rai 2 (1.265.000 telespettatori, share 5.4%), "Run all Night - Una Notte per Sopravvivere" su Rete 4 (905.000 telespettatori, share 4%), "Atlantide" su La7 (374.000 telespettatori, share 1.8%), "Little Big Italy" sul Nove (358.000 spettatori, share 1.4%).