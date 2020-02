Primo Appuntamento cresce su Real Time con Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio fa centro come Cupido. Il conduttore di 'Primo appuntamento' - dating show in onda su Real Time - festeggia un nuovo traguardo: la settima puntata della trasmissione, in onda ieri sera, martedì 18 febbraio, ha totalizzato oltre i 600.000 telespettatori (seconda migliore puntata della stagione in corso) con il 2.31% di share sul pubblico totale. Un trend in crescita già dalla puntata di debutto di questa nuova stagione, che aveva raccolto 504.000 telespettatori, con l'8% in più rispetto all'esordio della precedente edizione.

Ottimo dato anche sul prezioso target femminile che totalizza il 4.5% di share posizionandosi come quinto programma nazionale nella sua fascia di messa in onda. Andamento positivo che conferma il successo di Montrucchio nel prime time del gruppo Discovery, dove si sta attestando come vero e proprio volto di rete e non solo. Ieri sera, alle spalle di 'Primo appuntamento', sono rimaste le reti concorrenti Nove (Ma tu di che segno 6?' ha raccolto 313.000 spettatori, share 1.3%) e TV8 (The Amazing Spider-Man', 511.000 spettatori, 2.4%). A vincere la serata, come è noto, il film tv in onda su Rai1 'Al Posto Suo' (3.746.000 spettatori, 16% share). La prossima puntata di 'Primo appuntamento' va in onda martedì 25 febbraio.