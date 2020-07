Ascolti tv, Temptation Island vola e doppia Che Dio Ci Aiuti

Dopo l'ottimo debutto della prima puntata (con 3 milioni e mezzo di telespettatori e il 21 per cento di share), Temptation Island si mantiene sostanzialmente stabile sul fronte ascolti e ottiene 3.550.000 spettatori pari al 21.3% di share (qui le anticipazioni della prossima puntata). Un risultato che "doppia" letteralmente le repliche di Che Dio Ci Aiuti 5, la fiction con Elena Sofia Ricci, che è però capace di conquistare 1.692.000 spettatori pari al 10.5% di share (e infatti si sta già lavorando alla prossima stagione, la sesta).



A seguito gli altri ascolti di giovedì 9 luglio 2020:

Rai2, Hawaii Five O, 849.000 spettatori, share 4.2%

Rai3, la replica di Mia Martini – Fammi Sentire Bella, 979.000 spettatori, share 5%

Rete4, I Legnanesi - Signori si nasce… e noi, 682.000 spettatori, share 3.7%

La7 In Onda Focus, 658.000 spettatori, share del 3.4%

Tv8, Un’Estate Romantica 299.000 spettatori, l’1.5%

Nove, Dietro le Linee Nemiche – Behind Enemy Lines, 275.000 spettatori l’1.9%