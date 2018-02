Ascolti tv, 'Don Matteo' non si batte nemmeno con Checco Zalone

La scontro tra titani, in effetti, era già finito a favore della fortunata serie tv lo scorso 19 gennaio , e il risultato di ieri non fa altro se non confermare che la Rai ha degli innegabili punti di forza che risultano molto difficili da scalfire.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tra le prime file nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, c'è Terence Hill, che ha fatto coppia tra gli anni Sessanta e Ottanta con Bud Spencer in numerosi film, tra cui, solo per citarne alcuni, "Dio perdona... io no!", (1967), "I quattro dell'Ave Maria", (1968), "Lo chiamavano Trinità" (1970) "Altrimenti ci arrabbiamo!" (1974) "Porgi l'altra guancia" (1974) e "Nati con la camicia" (1983)