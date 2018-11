Ascolti tv, ‘L’Allieva 2’ sale in cattedra: il film ‘Perfetti Sconosciuti’ non la ferma

Secondo appuntamento, seconda vittoria in termini di share per ‘L’Allieva 2’, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che anche ieri 1° novembre ha registrato il successo dell’esordio.

La prova del seguito che si trascina dietro la storia basata sulle avventure della specializzanda in medicina legale era già stata dimostrata nella scorsa puntata, quando la coppia in camice bianco composta Alice Allevi e Claudio Conforti è bastata a contrastare i personaggi concorrenti che su Canale 5 mettevano in scena confronti, scontri e consuete dinamiche “vippesche” di un Grande Fratello vetrina di caciara.

5.022.000 spettatori e il 21.5% di share sono stati, infatti, i numeri che ieri hanno portato sul podio della sfida Auditel i due episodi della serie tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola "Le ossa della principessa" e "Una lunga estate crudele" (ed. Longanesi), un dato che ha lasciato a Canale 5 solo il 10% di share per il film di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, 'Perfetti Sconosciuti', fermo a 2.302.000 telespettatori.

Ascolti tv giovedì 1° novembre 2018

Terzo piazzamento per 'Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban' su Italia 1, con 1.663.000 spettatori e il 7.8% di share.

'Pechino Express' su Rai2 (1.620.000 spettatori, share 7.4%), 'Io, Daniel Blake' su Rai3 (1.050.000 spettatori, share 4.3%), 'PiazzaPulita' su La7 (991.000 spettatori, share 5.4%), 'W L'Italia - Oggi e Domani' su Rete4 (750.000 spettatori, share 4%), 'Ultimatum alla Terra' su Tv8 (533.000spettatori, share 2.2%), 'Camionisti in Trattoria' sul Nove (431.000 spettatori, share 1.7%).

Nell'access prime time, 'I Soliti Ignoti' su Rai1 ottiene 4.968.000 spettatori e il 20% di share. Mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 registra 4.327.000 spettatori e il 17.3% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che totalizza 4.617.000 spettatori e il 22.6% di share mentre su Canale 5 'Caduta Libera' ne conquista 3.604.000 con il 18% di share.

In seconda serata 'Porta a Porta' su Rai1 ottiene 1.113.000 spettatori con il 10.8% di share mente su Canale 5 'Vip' totalizza 683.000 spettatori con l'8% di share.

Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prime time (con 9.358.000 spettatori contro 7.488.000) che in seconda serata (con 3.970.000 spettatori contro 3.566.000) e nelle 24 ore (con4.359.000 spettatori contro 3.278.000).