Ascolti tv, boom per la Nazionale femminile. ‘Lontano da te’ parte bene, ma vince Rai Uno

Domenica televisiva incentrata sulle competizioni sportive quella del 10 giugno, e infatti, a primeggiare nella classifica dei programmi più visti della prima serata è stata la finale di Nations League Portogallo-Olanda con i suoi 2.959.000 spettatori e il 14.2% di share per Rai Uno. Contro il match che ha visto la vittoria dei portoghesi per 1-0 nulla ha potuto la prima puntata della fiction di Canale 5 'Lontano da Te' con Megan Montaner e Alessandro Tiber che, pur partendo bene, ha registrato un dato inferiore alla concorrente partita di calcio (2.496.000 spettatori e il 12.9% di share).

Ma a meritare una notazione particolare è l'incontro della Nazionale femminile di calcio Australia-Italia terminata con la vittoria delle Azzurre: trasmessa alle ore 13 su Rai Due, la partita è stata seguita da 2.826.000 spettatori per uno share del 18.5% di share, dato che ben compete con quello della prima serata dello stesso giorno di Rai Uno.

Ascolti tv di domenica 9 giugno 2019

Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. 'Ncis' e 'Elementary' su Rai2 (rispettivamente 1.377.000 spettatori, share 6.6%, e 1.117.000 spettatori, share 5.6%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.081.000 spettatori, share 6.6%), 'La Furia dei Titani' su Italia1 (1.071.000 spettatori, share 5.2%), 'Che Storia è la Musica' su Rai3 (1.010.000 spettatori, share 5.3%), .'#CR4 La Repubblica delle Donne - I migliori mesi della mia vita' su Rete4 (527.000 spettatori, share 3%), 'Little Big Italy' sul Nove (455.000 spettatori, share 2.1%).