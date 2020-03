Ascolti tv, oltre 5 milioni e mezzo per lo Speciale Tg1: 7 per l'edizione straordinaria del Tg5

Tutti davanti alla tv in questi giorni di emergenza. Mercoledì 11 marzo è lo Speciale Tg1, condotto da Francesco Giorgino, a vincere il prime time con 5.610.000 spettatori pari al 18.6% di share, anche se l'edizione straordinaria del Tg5 - in sovrapposizione fino alle 21.55 circa - ha conquistato ben 7.041.000 spettatori con il 21.7% di share.

Bene il Grande Fratello Vip, seguito da 3.743.000 spettatori pari al 19% di share, terzo posto invece per 'Chi l'ha visto?', su Rai3, con 1.792.000 spettatori e uno share del 6.7%

Ascolti tv di mercoledì 11 marzo: prime time

A seguire Italia 1 con 'Sopravvissuto - The Martian', che ha registrato 1.787.000 spettatori e il 7% di share; Rai2 con 'Il Cacciatore 2', che ha totalizzato 1.622.000 spettatori pari al 5.8% di share; Rete4 con 'Speciale Stasera Italia', seguito da 1.637.000 spettatori con il 5.6% di share. 776.000 spettatori (3.4%) per 'Atlantide - Fuga dalla guerra' su La7 e 540.000 spettatori (1.9%) per 'Antonino Chef Academy' su Tv8. Chiude Nove con 'Una bugia di troppo', che ha registrato 416.000 spettatori (1.4%).