Ascolti tv, grande ritorno del calcio sullo schermo

Il calcio italiano torna in tv e da subito raccoglie il primo successo. La partita di Coppa Italia tra la Juventus ed il Milan trasmessa su Rai 1 ieri 12 giugno ha segnato il goal nella sfida degli ascolti del venerdì sera. Sono stati oltre 8 milioni gli spettatori del match con uno share pari al 34%. Poco più di 2 milioni invece è stato il pubblico che ha visto la commedia romantica ‘Notting Hills’ con Julia Roberts e Hugh Grant trasmessa su Canale 5. A proposito di Notting Hills, non tutti sanno un'indiscrezione sui due protagonisti. Pare che Hugh Grant durante il film non volesse baciare Julia Roberts a causa della bocca 'troppo grande' dell'attrice. A confessarlo sarebbe stato lo stesso attore britannico in un'intervista rilsciata dopo le riprese sul set.

Ascolti tv di venerdì 12 giugno: Prime Time

Ma torniamo agli ascolti tv registrati dai programmi in onda nel Prime Time di venerdì 12 giugno. Su Rai1 l’incontro della semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan ha conquistato 8.277.000 spettatori pari al 34% di share. Su Canale 5 Notting Hill è stato seguito da 2.009.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Il Giorno del riscatto ha interessato 1.055.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Olè su Italia 1 ha registrato un pubblico di 758.000 spettatori con uno share del 3.4%. 807.000 sono state le persone che hanno guardato il film Notte prima degli esami su Rai 3 che ha ottenuto uno share del 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.356.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 856.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato il 2.4% con 560.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.010.000 spettatori (4.1%).

Ascolti tv di venerdì 12 giugno: Access Prime Time

Vediamo ora gli ascolti tv delle trasmissioni andate in onda nell'Access Prime Time di venerdì 12 giugno. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 3.188.000 spettatori con uno share pari al 13.5%. Su Rai2 Tg2 Post ottiene il 4% con 963.000 spettatori. Su Italia1 CSI è stato seguito da 769.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane è stato visto da 713.000 spettatori pari al 3.4% e Vox Populi da 609.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha intrattenuto 907.000 persone (4.2%) nella prima parte e 981.000 (4.1%) nella seconda. Otto e Mezzo su La7 è stato seguito da 1.506.000 spettatori (6.6%). Su TV8 la replica di Guess my Age ha registrato 518.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco ha totalizzato uno share dello 0.9% e un pubblico di 197.000 spettatori.