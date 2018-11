Ascolti tv, I Bastardi di Pizzofalcone travolgono il Gf Vip

Il lunedì sera non ce n'è per nessuno. O meglio, non ce n'era, visto che dalla prossima settimana Rai 1 dovrà fare a meno de "I Bastardi di Pizzofalcone" e solo così, forse, il "Grande Fratello Vip" potrà tirare un sospiro di sollievo. Cala il sipario sulla seconda stagione della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini nei panni dei protagonisti, e l'ultima puntata rifila l'ennesima sonora sconfitta al reality di Canale 5.

5.507.000 spettatori e il 23.4% di share, contro i 3.769.000 e il 20.9% di share ottenuti dal Gf Vip che continua a calare, rischiando di chiudere con il record dell'edizione meno seguita di sempre.

Terzo posto, su Rai 3, per "Report" con 1.903.000 spettatori e il 7.7%. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "The Transporter Legacy" su Italia 1 (1.245.000 spettatori, share 5.1%), "Criminal Minds" su Rai 2 (1.003.000 spettatori, share 4.3%), "Quarta Repubblica" su Rete 4 (684.000 spettatori, share 3.6%), "Agente 007 - Vivi e lascia morire" su Tv8 (470.000 spettatori, share 2.1%), "Body of Proof" su La7 (374.000 spettatori, share 1.9%), "I quattro dell'Ave Maria" sul Nove (294.000 spettatori, share 1.3%).

In access prime time "Striscia la Notizia" su Canale 5 ha ottenuto 5.146.000 spettatori e il 19.5% di share, mentre "I Soliti Ignoti" su Rai 1 ha registrato 5.025.000 spettatori e il 19.1% di share. Nel preserale, invece, "L'Eredità" su Rai 1 ha conquistato 4.642.000 spettatori e il 22.8% di share, mentre "Caduta Libera" su Italia 1 ha ottenuto 4.233.000 spettatori e 21.4% di share.

In seconda serata "Che Fuori Tempo che Fa" su Rai 1 ha registrato 1.239.000 spettatori e l'11.4% di share, "Prima dell'Alba" su Rai 3 ha conquistato 1.028.000 spettatori e il 6.9% di share, "X-Style" su Canale 5 ha ottenuto 665.000 spettatori e il 15.8% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata (con 10.154.000 spettatori contro 8.711.000) e nelle 24 ore (con 3.849.000 spettatori contro 3.539.000) mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (con 4.708.000 spettatori contro 4.128.000).