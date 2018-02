Ascolti tv, l’Isola dei Famosi sta affondando: il pubblico premia il film su Fabrizio De André

A nulla è servito scappare dal Commissario Montalbano per evitare una sconfitta certa: spostare la quarta puntata dell’Isola dei Famosi dal lunedì al martedì non ha messo al riparo il reality da una crisi che, oltre ai contenuti e alle dinamiche poco accattivanti, adesso coinvolge anche gli ascolti.

Vincente in fatto di ascolti e share (e a buon diritto, vista la qualità di un prodotto già trasmesso nelle sale e ora trasmesso in tv) è stata la prima parte del film ‘Fabrizio De Andrè - Principe Libero’ in onda su Rai Uno e vista da 6.178.000 spettatori pari al 24.3% di share, secondo i dati riportati dal sito Davide Maggio.

Per l’Isola dei Famosi, invece, sono stati 3.807.000 gli spettatori, pari al 21.6% di share: un calo importante, se si pensa che la scorsa settimana lo share è stato del 26.4%.

Dopo le polemiche, le questioni sul caso ‘droga sull’Isola’ e gli strascichi successivi, sembra proprio che gli autori debbano darsi da fare se l'intento è quello di tornare a suscitare l’interesse nel pubblico che, purtroppo o per fortuna, va ancora intrattenuto in qualche modo per altri due mesi.