Ascolti tv, flop Bonolis: che tonfo per lo speciale di "Avanti un altro"

Reduce dal successo della scorsa settimana, Paolo Bonolis puntava al bis, ma l'impresa si è conclusa con un nulla di fatto. La puntata speciale di "Avanti un altro", per la seconda volta in onda in prima serata Canale 5, è arrivata a stento ai 2 milioni e mezzo di telespettatori.

2.571.000, per l'esattezza, con l'11,59% di share. Un risultato che non basta a conquistare il gradino più alto del podio, su cui invece si piazza Rai 1 con il film di Carlo Vanzina "Un matrimonio da favola", visto da 2.968.000 telespettatori con il 13,6% di share. Terzo posto per Rai 3 con "Chi l'ha visto?", che ha conquistato 2.352.000 telespettatori e uno share del 12,3%.

A seguire il film "Il supplente" su Rai 2 con 1.643.000 telespettatori e il 7,5% di share, "Radici" su Rete 4 con 807.000 telespettatori e il 3,7%, "Atlantide - Diario di una crisi" su La7 con 730.000 telespettatori con uno share del 3,8%, "Tiki Taka Russia" su Italia 1 con 634.000 telespettatori e il 3,2% di share, "Notte prima degli Esami" su Tv8 con 624.000 telespettatori e il 2,9%, "Little Big Italy" sul Nove con 336.000 telespettatori e l'1,5% di share.