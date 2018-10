'Tu sì que vales' batte ancora 'Ulisse': gli ascolti del sabato sera

La squadra di “Tu sì que vales” vince ancora la battaglia degli ascolti del sabato sera contro “Ulisse - Il piacere della scoperta”.

Il programma di Maria De Filippi ha portato su Canale 5 ben 5.221.000 spettatori con uno share pari al 29.3% mentre la puntata del programma di Alberto Angela dedicata al rastrellamento degli ebrei del Ghetto di Roma e al loro viaggio verso i campi di sterminio ha raccolto davanti a Rai1 3.612.000 spettatori, con uno share del 18.6%.

La puntata di "Ulisse" ha avuto grande seguito anche sui social: con oltre 133mila interazioni (+50% rispetto alla scorsa settimana) è il programma più commentato dell'intera giornata, al primo posto dei TopTrends Italia.

Le reti Rai, nel complesso, si aggiudicano l'intera giornata televisiva con 3 milioni 340mila spettatori e il 34,3% di share. Alla somma delle reti Mediaset vanno invece la prima serata con 7 milioni 854mila spettatori e il 36,84% e 4 milioni 862mila spettatori con il 41,43%.

Vediamo gli altri programmi della prima serata. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New Orleans è stato visto da 946.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 la Nations League con Olanda-Germania ha portato davanti al video 1.012.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 la fiction I Topi è stata vista da 1.164.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 The Transporter – The Series ha totalizzato 423.000 spettatori con il 2.1% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 396.000 spettatori con uno share del 2.4%.