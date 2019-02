Ascolti tv, Maria De Filippi si prende (ancora) il sabato sera: niente da fare per Amadeus

Anche ieri, 16 febbraio, ‘C’è posta per te’ si è confermato il programma più visto della prima serata.

La quinta puntata del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che ieri ha ospitato Pio e Amedeo con Mario Balotelli e Alessandra Amoroso ha raccolto davanti al video 5.308.000 spettatori pari al 28.6% di share, replicando i numeri registrati nelle scorse settimane e l’ottima media raggiunta.

Niente da fare per la concorrenza: ‘Ora o Mai Più’, andato in onda nello stesso orario su Rai Uno con la quarta puntata, ha conquistato 2.917.000 spettatori pari al 16.1% di share, dati che dimostrano lo stesso andamento delle serate precedenti e che, come sempre, si allontanano molto da quelli raggiunti dal programma di Canale 5.

Ascolti tv del 16 febbraio 2019

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre Swat ha raccolto 1.255.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Su Italia 1 Il Piccolo Principeha intrattenuto 954.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Presa Diretta segna 994.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 8 minuti: 960.000 – 4.2%). Su Rete4 Pari e Dispari totalizza un a.m. di 777.000 spettatori con il 3.8% di share.

Su La7 la serie Little Murders ha registrato 365.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 L’Ultimo San Valentino ha raccolto 301.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Clandestino ha ottenuto 201.000 spettatori con lo 0.9%. Sul 20 Next raccoglie 454.000 spettatori con il 2%. Su Rai Movie Prigionieri del Ghiaccio segna 373.000 spettatori con l’1.7%.