Ascolti tv, "Una pallottola nel cuore" chiude e vince il prime time ma sulla quarta stagione nessuna notizia

Fuori dal podio spicca poi in prima serata "DiMartedì" che su La7 ha avuto 1 milione 737mila spettatori e uno share all'8,2%. In seconda serata "Porta a Porta", sempre su Rai 1 conferma la sua supremazia con 930mila spettatori e share al 12,2%.

In prima serata segue la sfida di Uefa Nations League Francia-Germania che su Canale 5 ha appassionato 3 milioni 76mila spettatori con share al 12,4%, e ancora ottimi ascolti su Rai 2 per Amadeus e il suo "Stasera tutto è possibile": 1 milione 805mila spettatori con share del 9%.

Numeri importanti che però non bastano a confermare una prossima edizione. Nessuna notizia, infatti, sulla quarta stagione della fiction, ma stando alle indiscrezioni che circolano sul web non sembra realizzabile, o almeno non entro il prossimo anno.

Altro grande successo per "Una pallottola nel cuore" , campione di ascolti anche alla sua terza stagione. La fiction con Gigi Proietti nei panni del giornalista Bruno Palmieri chiude e vince il prime time di martedì 16 ottobre. L'ultima puntata, in onda su Rai 1, ha avuto 4 milioni 357mila spettatori , con uno share del 19,1%.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella serie in quattro puntate "Una pallottola nel cuore 2" Gigi Proietti rientra nella redazione da dove partono le sue indagini: tenace, ironico, infaticabile ,percorre in lungo e largo le strade di Roma per far luce sui misteri