Ascolti tv, bomba Rai: oltre 5 milioni per "The Good Doctor"

L'assioma che d'estate il calo degli ascolti sia inevitabile si sta dimostrando falso. Dopo i record Mediaset grazie ai Mondiali di calcio, ora tocca alla Rai calare l'asso nella manica in una stagione televisiva con pochi prodotti, ma buoni.

"The Good Doctor", serie americana targata Abc e in onda su Rai 1, non ha deluso le aspettative, anzi, le ha addirittura superate. La prima puntata ha conquistato 5.230.000 spettatori e il 27.8% di share, stravincendo la prima serata di martedì 17 luglio e dando una pacca sulla spalla alle fiction in onda nella stagione invernale, alle quali non ha proprio nulla da invidiare.

Al secondo posto su Canale 5 - con uno stacco importante - il film "Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo", con 1.739.000 spettatori e l'8.9% di share. Terzo piazzamento per il film "Transformers" su Italia 1, con 1.145.000 spettatori e il 6.5% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: il film "Rocky" su Rai 3 (947.000 spettatori, share 4.8%), "In Onda" su La7 (946.000 spettatori, share 4.8%), il concerto "Cesare Cremonini - Una notte a San Siro" su Rai 2 (803.000 spettatori, share 4.1%), "Delitto sulla Loira - Il mistero del corpo senza testa" su Rete 4 (748.000 spettatori, share 3.8%), "Io e Marley" su Tv8 (329.000 spettatori, share 1.7%), "La vera storia di Jack lo Squartatore" sul Nove (312.000 spettatori, share 1.6%).

In access prime time "Techetechetè" su Rai 1 ha conquistato 4.386.000 spettatori con il 22% di share mentre "Paperissima Sprint Estate" su Canale 5 ha ottenuto 2.553.000 spettatori con il 12.9% di share.

Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "Reazione a Catena" che ha registrato 3.824.000 spettatori e il 27.6% di share, mentre su Canale 5 "Il Segreto" ha raccolto 1.641.000 spettatori con il 13% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 8.591.000 spettatori contro 5.187.000) che in seconda serata (con 3.849.000 spettatori contro 3.156.000) e nelle 24 ore (con 3.334.000 spettatori contro 2.386.000).