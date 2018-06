Ascolti tv, volano i Mondiali su Canale 5 ma "Balalaika" è un flop: che crollo

Bel colpo i Mondiali di calcio per Mediaset, che in un'estate scarica di programmazione rimpolpa i palinsesti e si porta a casa ascolti record. Le partite in prima serata non hanno rivali, peccato però che il traino non serve a far decollare i programmi costruiti ad hoc per l'occasione.

Su Italia 1 "Tiki Taka Russia" arranca, ma su Canale 5 "Balalaika" crolla. Non basta la coppia Blasi-Savino, tantomeno la sfiziosa partecipazione di Belen Rodriguez a conquistare i telespettatori, che a quanto pare finita la partita spengono la tv, o peggio ancora cambiano canale. Se lunedì sera la partita Tunisia-Inghilterra è stata vista da 6 milioni e 273 mila telespettatori, per uno share del 27,8% - conquistando il primo posto del podio - la puntata di "Balalaika" ne è riuscita a trattenere solo 1.822.000, con l'11% di share. Un risultato certamente al di sotto delle aspettative (e delle potenzialità).

Bene, sempre nella fascia prime time, la fiction "Tutto può succedere 3" in onda su Rai 1, vista da 3 milioni 254 mila spettatori con il 15,9% di share. Terzo posto per il film "Mi presenti i tuoi?", su Italia 1, con 1 milione e 576 mila spettatori e il 7,4% di share.

Segue su Rai 2 "NCIS" con 1.250.000 spettatori pari al 5.1% di share e "Squadra Speciale Cobra" con 11 996.000 (5.8%). Su Rai 3 "Enough – Via dall'Incubo" ha raccolto davanti al video 1.348.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%, mentre su Rete 4 "Diana – La Storia segreta di Lady D." è stato visto da 848 mila telespettatori (4,1% di share). 623 mila telespettatori (2,8%) per "Assassinio sul Palcoscenico" su La7, 571 mila (3%) per "Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate" su TV8, infine 311.000 spettatori (1,4%) per "The Saint" su Nove.