Ascolti tv, l’Under 21 batte Barbara d’Urso che comunque ringrazia: “Numeri impressionanti”

Nuova netta vittoria di Rai1 nel prime time di mercoledì 19 giugno con l'incontro delle nazionali Under 21 Italia-Polonia (perso purtroppo dagli 'Azzurrini' per 0-1): 6.002.000 sono stati gli spettatori che hanno fatto registrare alla rete ammiraglia il 27.3% di share, dato che conferma l’interesse nazionale per il calcio in ogni sua competizione.

Si assesta, invece, al secondo posto del podio Canale 5 e il suo 'Live - Non è la D'Urso' che chiude questa prima fortunatissima edizione con 2.620.000 spettatori e il 18.3% di share, in sostanziale media con le tredici precedenti puntate. Un risultato decisamente soddisfacente per Barbara d’Urso che va in vacanza felice per l’esito di una stagione televisiva ricca di successi.

Ascolti tv, Barbara d’Urso ringrazia il pubblico: “Numeri impressionanti e totalmente inaspettati”

La soddisfazione per i risultati raggiunti nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ è stata espressa da una entusiasta conduttrice con un post su Instagram dedicato al suo pubblico. “Ieri sera @livenoneladurso ha avuto una media del 18,33% di share con picchi del TRENTA % di share e di 3 milioni e mezzo di spettatori!!!! Contro la PARTITA dell’ITALIA!!! Il 19 giugno!!!!”, ha scritto Carmelita prima di ringraziare tutti, esprimere tutto l’amore per loro e sottolineare il successo di questa prima stagione da record.

“Sono numeri impressionanti e totalmente inaspettati per un programma nuovo che porta in prima serata i linguaggi della tv del pomeriggio!!! Pochissima spesa e grandissima resa!”, ha concluso la signora di Canale 5 che adesso può staccare la spina per un po’, andare in vacanza e ritornare “carichissima a settembre”.

Ascolti tv di mercoledì 19 giugno 2019

Per quanto riguarda il resto dei canali più visti nella prima serata, terzo piazzamento su Rai3 per 'Chi l'ha visto?' con 1.692.000 spettatori e l'8.9% di share e 'Qualcosa di Speciale' su Rai2 (1.305.000 spettatori, share 6.1%), 'Tutti Pazzi per l'Oro' su Italia 1 (1.004.000 spettatori, share 4.8%), 'Forrest Gump' su Rete 4 (948.000 spettatori, share 5.2%), 'Atlantide Files' su La7 (592.000 spettatori, share 3.1%), 'Notte Prima degli Esami' su Tv8 (395.000 spettatori, share 1.9%), 'Grand Budapest Hotel' sul Nove (189.000 spettatori, share 0.9%).

In seconda serata vince 'Porta a Porta' su Rai1, con 568.000 spettatori e il 7.1% di share, mentre rimane sostanzialmente stabile 'Realiti' su Rai2 che ottiene 396.000 spettatori con il 3.7% (la precedente puntata in seconda serata era stata vista da 426.000 telespettatori con il 3,7%, mentre il debutto in prima serata, mercoledì 5 giugno, aveva ottenuto 428.000 spettatori con il 2,45%).