Ascolti tv, "Tale e Quale Show" invincibile e Conti commuove tutti con una dedica

Carlo Conti si conferma il mattatore del venerdì sera. Il torneo dei campioni di "Tale e Quale Show" - al via questa settimana per concludersi il 23 novembre, che ha visto nella prima sfida il trionfo di Roberta Bonanno nei panni di Amy Winehouse - in onda su Rai 1, vince il prime time con 4 milioni e 241 mila telespettatori e il 20,8% di share.

Una puntata di altissimo livello, con Gabriele Cirilli in giuria, e in cui non è mancata nemmeno la commozione quando Conti ha rivolto un pensiero speciale alle popolazioni colpite dal maltempo: "Speriamo di regalarvi con questa serata un po' di spensieratezza".

Sopra Roberta Bonanno nei panni di Amy Winehouse

Segue il film "Matrimonio al Sud" che, su Canale 5, ha totalizzato 2 milioni 282 mila spettatori con il 10,6% di share. Terzo nella fascia "Quarto Grado", il programma d'informazione di Retequattro, seguito da 1 milione e 430 mila spettatori.

Bene su Rai 3 la commedia "Poli opposti" con 1 milione 184 mila spettatori e il 5% di share, e bene anche, su Rai 2, "Nemo-Nessuno escluso" che ha raccolto 966 mila spettatori con il 4,6%, mentre su La7, "Propaganda Live" è stato seguito da 827 mila spettatori e uno share del 4,6%.

In seconda serata vince sempre Rai 1 con l'attualità di "Tv7", grazie a 1 milione 71 mila spettatori pari al 13,2% di share. Ancora ottimi ascolti per Flavio Insinna e "L'Eredità" con 4 milioni 470 mila spettatori (share 22,7%) e per Amadeus e "I soliti ignoti - Il ritorno" con 4 milioni 741 mila spettatori (19,4% di share).

Le reti Rai dominano la prima serata con 8 milioni 835 mila spettatori e uno share del 36,4%, la seconda serata con 3 milioni 750 mila spettatori e uno share del 32,1% e l'intera giornata con 3 milioni 795mila spettatori e share del 35,5%.