Ascolti tv, cala Tempation Island Vip: Proietti argina Simona Ventura

Dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana, "Una pallottola nel cuore 3" torna sul gradino più alto del podio Auditel nella prima serata del martedì. La fiction con Gigi Proietti, in onda su Rai 1, sfiora i 4 milioni di telespettatori. 3.805.000, per l'esattezza, e uno share del 16,3% che sono bastati a sorpassare - anche se di poco - la terza puntata di "Temptation Island Vip", seguita da 3.652.000 spettatori con uno share del 20,86%.

Il reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura perde una manciata di telespettatori, ma si prepara per il gran finale di martedì prossimo, dove ci si aspetta grandi numeri.

Sempre in prima serata "Stasera tutto è possibile" su Rai 2 condotto da Amadeus ha richiamato l'attenzione di 1.499.000 spettatori con uno share del 6,9%, mentre su La7 per "DiMartedì" 1.505.000 spettatori con share pari al 6,98%. Su Rai 3, invece, "#Cartabianca" di Bianca Berlinguer è stato seguito da 1.220.000 spettatori, arrivando ad uno share del 5,7%.

A totalizzare 1.257.000 spettatori "Next" su Italia 1 con il 5,3%. Per "Unbroken" su Rete 4 gli spettatori sono stati 785.000 e lo share del 3,81%. Ultime caselle del parti time di ieri "Angeli e Demoni" su TV8 (2,5% di share e 561.000 spettatori) e "Come Quando Fuori Piove" sul Nove (0,7% di share e 179.000 spettatori).