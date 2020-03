Ascolti tv, Amici vince la prima serata

'Amici di Maria De Filippi', in onda su Canale 5, si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.145.000 telespettatori e uno share del 19,4%. Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie 'The Good Doctor' ha ottenuto 2.269.000 telespettatori e il 7,34% di share nel primo episodio, e 2.447.000 e l'8,94% nel secondo. Terzo gradino del podio per Rai1 dove lo 'Speciale Tg1' è stato visto da 2.256.000 telespettatori pari all'8,23% di share.

Su Italia 1 Atomica Bionda ha catturato l’attenzione di 1.572.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Gente che sta Bene ha raccolto davanti al video 1.606.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.492.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.391.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato il 2.6% con 736.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 716.000 spettatori (2.5%).